Pijnkliniek mag geen lidocaïne verstrekken voor coronaklachten

DEN HAAG (ANP) - Een commerciële pijnkliniek in Velsen-Noord mag mensen met chronische coronaklachten niet zomaar meer het middel lidocaïne geven. De stof is daar namelijk niet voor goedgekeurd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat er "een risico voor de patiëntveiligheid" bestaat en wil dat Excellent Care Clinics daarom binnen drie maanden stopt met de behandeling.

Excellent Care Clinics is gespecialiseerd in pijnbehandeling. Lidocaïne wordt daar al jaren voor gebruikt. Artsen van de kliniek stellen dat ook patiënten met postcovid er baat bij hebben. Ruim honderd mensen kregen het middel de afgelopen jaren. Ze moesten tot vier keer per dag zelf thuis lidocaïne-HP-β-CD inspuiten, en iedere zes weken kregen ze in de kliniek een injectie met lidocaïnehydrochloride. Volgens de kliniek werden hun klachten vervolgens minder erg.

Omdat lidocaïne niet is goedgekeurd voor postcovid, valt het middel buiten de reguliere zorg. Daarom had een onafhankelijke toetsingscommissie toestemming moeten geven, en dat is niet gebeurd.