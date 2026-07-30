Spaanse natuurbrand bij grens Portugal verspreidt zich snel

Een natuurbrand in het westen van Spanje breidt zich snel uit. Volgens de lokale autoriteiten van Fermoselle, aan de grens met Portugal, is in 24 uur tijd 11.000 hectare afgebrand in het gebied.

Burgemeester José Manuel Pilo zegt dat zijn dorp voor een "hel" staat en spreekt van een "tunnel van vlammen". Zo'n achthonderd mensen zijn geëvacueerd.

De brand is een stuk kleiner dan de natuurbrand in de buurt van Madrid. Daar werd een gebied van meer dan 50.000 hectare getroffen. Dat is de grootste brand in Spanje sinds de metingen begonnen in 1968. Inmiddels is de noodtoestand opgeheven en kunnen de meeste geëvacueerden weer naar huis.

Ook over de grens in Portugal staan stukken natuur in brand. In de buurt van het noordelijke Valpaços werd woensdag een dorp ontruimd. Dat vuur is inmiddels grotendeels onder controle.