Recordaantal ouderen in ziekenhuis na ernstige valpartij

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse ziekenhuizen hebben vorig jaar een recordaantal 65-plussers na een valpartij behandeld op de spoedeisende hulp (SEH). Volgens een schatting van kenniscentrum VeiligheidNL ging het om 119.000 gevallen, wat neerkomt op één opname per vier minuten. Zo hoog was dat cijfer nog niet eerder. Van deze patiënten liepen er meer dan 90.000 serieus letsel op, van hersenletsel tot botbreuken.

Twee op de drie ouderen die na een val op de SEH binnenkomen, is vrouw. Vrouwen verliezen gemiddeld meer spierkracht naarmate ze ouder worden. Na de overgang neemt ook hun kans op botontkalking toe, waardoor ze sneller iets breken als ze vallen.

Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel kleiner. Onder mannen stijgt het aantal ernstige verwondingen na een val sneller dan onder vrouwen. Volgens de cijfers bedroeg die toename bij oudere mannen 31 procent in de afgelopen tien jaar. Onder vrouwen vanaf 65 jaar steeg het aantal ziekenhuisbehandelingen in dezelfde periode met 9 procent.

Vergrijzing

Mensen vallen vooral vaak in of rond hun eigen huis. Naarmate mensen ouder worden, stijgt de kans op vallen én de kans om daar nare gevolgen van te ondervinden. De vergrijzing is dan ook de voornaamste verklaring voor de toename.

VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid wijzen samen op de vele initiatieven voor valpreventie in het land, zoals trainingen. "Om de stijgende lijn af te vlakken, is blijvende inzet op valpreventie van groot belang", benadrukt het kenniscentrum.