Elektrische steps: dit zijn de regels in Nederland

De elektrische step is al een tijdje hét speeltje van hippe stedelingen, maar in Nederland was het altijd een beetje grijs gebied: mag je er nou mee rijden of niet? Nou, dat grijze is inmiddels zwart-wit geworden. Sinds juli 2025 zijn de regels strakker dan ooit. En spoiler: de meeste glimmende steps die je online voorbij ziet komen, zijn verboden terrein op openbaar terrein.

De harde realiteit: wat mag er eigenlijk?

De afgelopen jaren is de markt van e-steps gigantisch gegroeid. Op zich ook niet gek. Want ja, wie wil er nou niet soepel naar werk zoeven zonder bezweet shirt? Wie serieus een nieuwe elektrische step overweegt, moet alleen wel even goed opletten: wat legaal lijkt, kan zomaar een duur stuk speelgoed blijken dat je officieel alleen op privéterrein mag gebruiken.

Je step moet in Nederland door de RDW zijn goedgekeurd als bijzondere bromfiets. Zonder dat papiertje: geen openbare weg. Punt. Steps met trapondersteuning (dus waarbij je zelf moet blijven steppen) vallen nog in de categorie ‘fiets-plus’. Maar eerlijk: daar koopt bijna niemand zo’n ding voor.

Kenteken, verzekering en al dat ‘gedoe’

Allereerst iets over de snelheid. Maximaal 25 km/u, sneller mag niet. Hoe stoer die turbo-modus ook klinkt. Vanaf juli 2025 moet elke step een kenteken hebben. Heb je een ouder model? Dan krijg je respijt tot 2026, maar daarna is het ook klaar. WA-verzekering is verplicht. Ja, ook als je denkt dat je met je 20 kilo lichte step niemand kwaad kan doen.

Waar mag je rijden?

Op de stoep? Vergeet het maar. Die is voor voetgangers. Op het fietspad mag je wel, mits je step dus officieel een bromfietsje is. Anders moet je gewoon lekker lopen. De minimumleeftijd is trouwens zestien jaar. Al lijkt de gemiddelde gebruiker eerder 35 en op zoek naar een alternatief voor de leasefiets.

Waar moet je op letten als je gaat shoppen?

Voor je honderden euro’s neerlegt:

- Check de RDW-lijst met toegestane modellen.

- Kijk of de step de verplichte verlichting, reflectoren en remmen heeft.

- Trap niet in advertenties die roepen dat hun step ‘gewoon legaal’ is. Dat is vaak net zo waar als een dieet dat belooft dat je tien kilo afvalt in een week.

Geen wilde westen meer, maar wel flexibel en veilig vervoer

De tijd dat je zomaar een step uit China kon bestellen en ermee de straat op kon, is voorbij. Nederland heeft (zoals altijd) regels, vergunningen, kentekens en formuliertjes bedacht. Wil je legaal rijden, dan moet je dus braaf in de pas lopen.

Maar hé, wie het netjes regelt, zoeft straks wél legaal en verzekerd langs de files. En dat is misschien net zo cool als illegaal steppen. Alleen zonder de kans dat de politie je dure speeltje meteen in beslag neemt.