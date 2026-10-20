Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

Zodra het buiten koud wordt, gaat bij veel mensen het slaapkamerraam dicht. Logisch: niemand wil bibberend wakker worden. Toch is dat niet altijd een goed idee.

Want een dichte slaapkamer raakt 's nachts snel vol met muffe lucht.

Wat er 's nachts gebeurt

Tijdens het slapen adem je kooldioxide en vocht uit. In een kleine, afgesloten slaapkamer stapelt dat zich op. In veel slaapkamers is de lucht daardoor ongezond. Een hoge concentratie kooldioxide kan ervoor zorgen dat je minder uitgerust wakker wordt.

Als richtlijn geldt: tot 750 ppm kooldioxide is de lucht goed, tussen 750 en 1.200 ppm kan het beter. Daarboven ventileer je te weinig. Wil je het zeker weten, zet dan een paar nachten een CO2-meter in de slaapkamer.

Op een kier is genoeg

Het raam hoeft niet wijd open. Heb je het snel koud, zet het dan op een kier of gebruik het ventilatierooster. Zo komt er toch verse lucht binnen.

Een slaapkamer van zo'n 16 tot 18 graden is voor de meeste mensen prima om in te slapen. Kouder dan dat wordt al snel oncomfortabel, en daar wordt je slaap niet beter van.

Mechanische ventilatie? Let op de deur

Heb je een ventilatiesysteem met afzuiging in de badkamer of keuken? Dan is de vuistregel: roosters open, deur dicht, met een spleet onder de deur. Slaap je met raam én deur wijd open, dan zuigt het systeem vooral lucht uit die ene kamer weg. De andere slaapkamers krijgen dan bijna geen verse lucht meer.

Blijft het muf? Zet de ventilatie een standje hoger, of sluit 's nachts de roosters in de woonkamer. Vergeet ze 's ochtends niet weer open te zetten.

En de stookkosten?

Verse lucht moet in de winter worden opgewarmd, en dat kost energie. Laat de verwarming dus niet hoog staan terwijl het raam openstaat. Lucht 's ochtends de slaapkamer flink, zo'n 10 tot 30 minuten met de ramen tegen elkaar open, en zet de verwarming dan even uit.

Dus: goed idee of niet?

Meestal wel, als het met mate is. Een kier of open rooster geeft frisse lucht zonder dat de kamer afkoelt. Woon je aan een drukke weg of word je juist wakker van de kou? Dan kun je het raam dicht laten en alleen op het rooster of het ventilatiesysteem vertrouwen, aangevuld met flink luchten overdag.

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