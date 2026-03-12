Kun je een scheet 20 jaar in een pot bewaren? Dit zegt de wetenschap

Je gelooft het niet, maar het is serieus onderzocht: kun je een scheet nog steeds ruiken als je hem jarenlang in een afgesloten pot bewaart en dan het deksel eraf draait?

De vraag kwam opnieuw opborrelen na berichtgeving dat de Amerikaanse realityster Stephanie Matto ooit fortuinen verdiende met een nogal opmerkelijk product: de verkoop van potjes met haar eigen scheten. Dit zou haar zo'n 45.000 dollar per week op hebben geleverd. De bizarre onderneming eindigde pas toen ze gezondheidsklachten kreeg en stopte met de handel.

Maar stel dat iemand zo’n potje koopt en het pas twintig jaar later opent. Komen de zwavelluchten dan nog steeds op je af?

Er is één gas dat in sommige scheten voorkomt dat echt ontzettend stinkt. Het heet waterstofsulfide en heeft de bijnaam ‘rotte-eieren-gas’, omdat het precies zo ruikt.

De bestanddelen van scheet

Om dat te begrijpen moet je eerst weten waar schetenlucht vandaan komt.

Voedingswetenschapper Clare Collins van de University of Newcastle legt uit: “Wanneer je voedsel verteert, produceren je darmen gas als onderdeel van het normale proces van het afbreken van voedsel. De meeste gassen – zoals koolstofdioxide, stikstof, waterstof en methaan – ruiken helemaal niet.”

Rotte-eieren-gas

Dat gas is dus verantwoordelijk voor vrijwel de hele stank, ook al vormt het maar ongeveer één procent van een scheet.

Toch is er slecht nieuws voor verzamelaars van scheten in potjes. Zelfs in een goed afgesloten pot verdwijnt de geur na verloop van tijd. Scheten bevatten namelijk ook zuurstof, dat is ongeveer vier procent van het volume.

Halfwaardetijd

Zuurstof reageert langzaam met waterstofsulfide en daardoor breekt het stinkgas geleidelijk af. Wetenschappers schatten dat de hoeveelheid waterstofsulfide in lucht ongeveer elke 12 tot 37 uur halveert. Zelfs een extreem sterke scheet zou daardoor na ongeveer negen dagen grotendeels zijn geur verliezen.

Een scheet in een pot kun je dus geen twintig jaar bewaren. Wie ervan wil genieten, moet er snel bij zijn.