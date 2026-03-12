ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kun je een scheet 20 jaar in een pot bewaren? Dit zegt de wetenschap

Wetenschap
door Nina van der Linden
donderdag, 12 maart 2026 om 12:08
175200142_m
Je gelooft het niet, maar het is serieus onderzocht: kun je een scheet nog steeds ruiken als je hem jarenlang in een afgesloten pot bewaart en dan het deksel eraf draait?
De vraag kwam opnieuw opborrelen na berichtgeving dat de Amerikaanse realityster Stephanie Matto ooit fortuinen verdiende met een nogal opmerkelijk product: de verkoop van potjes met haar eigen scheten. Dit zou haar zo'n 45.000 dollar per week op hebben geleverd. De bizarre onderneming eindigde pas toen ze gezondheidsklachten kreeg en stopte met de handel.
Maar stel dat iemand zo’n potje koopt en het pas twintig jaar later opent. Komen de zwavelluchten dan nog steeds op je af?
Er is één gas dat in sommige scheten voorkomt dat echt ontzettend stinkt. Het heet waterstofsulfide en heeft de bijnaam ‘rotte-eieren-gas’, omdat het precies zo ruikt.

De bestanddelen van scheet

Om dat te begrijpen moet je eerst weten waar schetenlucht vandaan komt.
Voedingswetenschapper Clare Collins van de University of Newcastle legt uit: “Wanneer je voedsel verteert, produceren je darmen gas als onderdeel van het normale proces van het afbreken van voedsel. De meeste gassen – zoals koolstofdioxide, stikstof, waterstof en methaan – ruiken helemaal niet.”
Maar soms zit er een ander gas tussen. “Er is één gas dat in sommige scheten voorkomt dat echt ontzettend stinkt. Het heet waterstofsulfide en heeft de bijnaam ‘rotte-eieren-gas’, omdat het precies zo ruikt.”

Rotte-eieren-gas

Dat gas is dus verantwoordelijk voor vrijwel de hele stank, ook al vormt het maar ongeveer één procent van een scheet.
Toch is er slecht nieuws voor verzamelaars van scheten in potjes. Zelfs in een goed afgesloten pot verdwijnt de geur na verloop van tijd. Scheten bevatten namelijk ook zuurstof, dat is ongeveer vier procent van het volume.
Tijdens de spijsvertering produceren je darmen verschillende gassen. Het grootste deel daarvan – zoals koolstofdioxide, stikstof, waterstof en methaan – ruikt helemaal nergens naar.

Halfwaardetijd

Zuurstof reageert langzaam met waterstofsulfide en daardoor breekt het stinkgas geleidelijk af. Wetenschappers schatten dat de hoeveelheid waterstofsulfide in lucht ongeveer elke 12 tot 37 uur halveert. Zelfs een extreem sterke scheet zou daardoor na ongeveer negen dagen grotendeels zijn geur verliezen.
Een scheet in een pot kun je dus geen twintig jaar bewaren. Wie ervan wil genieten, moet er snel bij zijn.
Bron: IFLScience

Lees ook

Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?
6 gezondheidsadviezen gecheckt: Windje inhouden is prima. En kusje op zere plek helpt echt6 gezondheidsadviezen gecheckt: Windje inhouden is prima. En kusje op zere plek helpt echt
Dick Schoof: Oeganda-plan is een losse scheet, een natte krantDick Schoof: Oeganda-plan is een losse scheet, een natte krant
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

164416044_m

Moet het meteen vonken? Waarom de eerste date vaak niet de waarheid vertelt

Loading