Deze webshop ziet er betrouwbaar uit, maar check dit vóór je betaalt

Mooie productfoto's, een aantrekkelijke prijs en een bestelknop die uitstekend werkt: een webshop kan overtuigend ogen zonder betrouwbaar te zijn. De belangrijkste vraag is daarom niet hoe verzorgd de site eruitziet, maar bij wie je daadwerkelijk koopt.

ACM ConsuWijzer adviseert bij een onbekende webshop onder meer de verkoper te controleren en zorgvuldig naar de betaalmogelijkheden te kijken. Vooral bij een grote aankoop is extra voorzichtigheid verstandig.

Begin buiten de webshop

Zoek naar ervaringen op andere websites. Gebruik daarbij het volledige webadres tussen aanhalingstekens, zodat je niet alleen zoekt op een algemene winkelnaam. De Consumentenbond adviseert ook om de gegevens van de verkoper bij de politie te controleren. Dat kan met onder meer een webadres, rekeningnummer, telefoonnummer of e-mailadres.

Alleen enthousiaste beoordelingen op de webshop zelf geven geen onafhankelijk beeld. Omgekeerd is een gebrek aan beoordelingen geen definitief bewijs van fraude : het is een reden om verder te controleren, niet om zonder onderzoek een bedrijf publiekelijk te beschuldigen.

Controleer het bedrijf achter de aanbieding

KVK adviseert te controleren of een website werkelijk hoort bij een bestaand bedrijf. Daarvoor verwijst de organisatie onder meer naar ScamCheck. Zo'n controle kan informatie geven over registratie en eerdere signalen van misbruik. [web:105]

Ook een gunstige technische controle is niet het einde van het onderzoek. De Consumentenbond benadrukt dat na een mogelijk positieve uitkomst een handmatige controle zinvol blijft. Geen enkel vinkje neemt alle onzekerheid weg.

Let op een bijna bekende naam

Een internetadres dat op een bekende winkel lijkt, hoeft niet van die winkel te zijn. Fraudehelpdesk waarschuwt voor webadressen waarin een bestaande winkelnaam is verwerkt, bijvoorbeeld met een toevoeging voor aanbiedingen. Herkenning van één woord is dus niet hetzelfde als herkenning van de echte website. [web:108]

Controleer het volledige adres voordat je persoonsgegevens of betaalgegevens invult. Vertrouw niet uitsluitend op de naam in de advertentie die je naar de site leidt.

De betaalwijze bepaalt mede je vangnet

ConsuWijzer adviseert bij een onbekende verkoper bij voorkeur achteraf of verzekerd te betalen, bijvoorbeeld met een creditcard. Bij verzekerd betalen kun je bij problemen meestal achteraf geld terugvragen. Dat is geen onvoorwaardelijke terugbetalingsgarantie: controleer de voorwaarden van de betaalmethode. [web:103]

Een betaling die technisch veilig wordt uitgevoerd, zegt bovendien nog niet dat de verkoper levert. Beoordeel de verkoper en de mogelijkheden bij een probleem dus afzonderlijk.

Al betaald en niets ontvangen?

Bewaar de bestelling, betaalgegevens en communicatie. Heb je met creditcard of PayPal betaald, neem dan contact op met de aanbieder om de mogelijkheden te bespreken om de transactie te betwisten en de vermoedelijke fraude te melden. De Consumentenbond adviseert dit als vervolgstap bij een nepwebshop. [web:111]

De nuttigste koopcheck doe je voordat je afrekent. Zoek onafhankelijk naar de verkoper, controleer het volledige webadres en kies een betaalwijze waarvan je de bescherming begrijpt.