Therapie met rood licht is razend populair, maar werkt het ook?

Onder een rode lamp gaan zitten, zou allerlei voordelen hebben, als je de hype op TikTok moet geloven. Het zou de huid verjongen, stimuleert vetverlies, bevordert de slaap en verbetert de bloedsomloop en je gaat er ook nog beter van sporten. Of toch niet?

Roodlichttherapie maakt gebruik van rood en nabij-infrarood licht, dat ook van nature in zonlicht zit. Al in 1967 werd de eerste laserlamp gebruikt voor behandelingen. Er zijn al stapels studies verricht naar de effecten van low-level-lasertherapie. De effecten blijken mager.

"Voor veel aandoeningen die je ermee zou kunnen genezen, is vooralsnog weinig wetenschappelijk bewijs”, zegt cosmetisch arts David Mosmuller in het AD . "Maar over huidverbetering na roodlichttherapie zie je steeds meer wetenschappelijke artikelen die een positief effect laten zien. Littekens herstellen sneller en beter, de huid is minder rood en egaler en ook acne kan erdoor verminderen.”

Maar, voegt Mosmuller toe, studies met positieve uitkomsten zijn vaak maar klein met weinig proefpersonen. "Dan is de wetenschappelijke waarde klein, zeker ook omdat een deel van deze studies gesponsord is door bedrijven die rode lampen verkopen. Als arts heb je een onafhankelijk, langdurig onderzoek met duizenden mensen nodig om erachter te komen of het echt wat doet.”