Braziliaanse mediamagnaat Sílvio Santos overleden

SÃO PAULO (ANP/RTR) - De Braziliaanse mediamagnaat en tv-producent Senor Abravanel, bekend onder zijn artiestennaam Sílvio Santos is op 93-jarige leeftijd in een ziekenhuis in São Paulo overleden. Hij was een van de rijkste en bekendste figuren in zijn land. De man was bekend als succesvol zakenman, maar meer nog omdat hij decennialang populaire tv-shows presenteerde, met name het Programa Silvio Santos. President Luíz Lula da Silva heeft zijn medeleven betuigd aan de familie.

Abravanel werd in 1930 in een relatief arm Joods gezin in Rio de Janeiro geboren en ging als jonge tiener als straatverkoper aan de slag. Hij kwam bij een radiostation in Rio terecht en werkte later voor lokale omroepen in São Paulo. In 1981 kreeg hij van de autoriteiten toestemming een tv-zender te starten. Dat werd in São Paulo TVS en kreeg later de naam SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). Het werd een van de drie grootste tv-zenders van Brazilië. Abravanel breidde zijn zakelijke activiteiten ook uit in sectoren buiten de media, zoals onroerend goed, hotels, cosmetica en financiële dienstverlening. Hij hield zaken meestal in persoonlijk eigendom en gold in Brazilië als de privépersoon die de meeste belasting betaalde.