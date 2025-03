Veel minder mensen met griep, einde epidemie in zicht

UTRECHT (ANP) - Het einde van de griepepidemie komt in zicht. Het aantal mensen dat met griepklachten naar een huisarts gaat, is voor de vijfde week op rij gedaald. Het is niet bekend hoeveel mensen thuis uitzieken zonder naar een huisarts te gaan.

Op elke 100.000 Nederlanders gingen vorige week 37 met griepklachten naar de huisarts. De week ervoor waren het er 56, nog een week eerder 83. Uit monsters blijkt dat de meeste mensen daadwerkelijk het influenzavirus onder de leden hebben.

Voor het eerst sinds januari zit het aantal grieppatiënten bij de huisarts onder de 53 per 100.000, de grens om van een epidemie te kunnen spreken. Onderzoeksinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kijken echter ook naar andere factoren, zoals het aantal monsters waar daadwerkelijk een griepvirus in wordt aangetroffen.