Wachttijd zorg kan maanden korter

gezondheid
door Ans Vink
vrijdag, 05 september 2025 om 6:27
ANP-497445474
Patiënten kunnen vanaf volgend jaar maanden eerder aan de beurt zijn voor een operatie of afspraak in het ziekenhuis. Zorgverzekeraars kunnen dan mensen actief benaderen als er ergens anders minder wachttijd is, meldt het AD.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat komende maandag de handtekeningen worden gezet onder het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord met de zorgverzekeraars. Die krijgen dan vanaf 1 januari te zien wie op de wachtlijsten staan voor een behandeling in het ziekenhuis. Als de wachttijden langer zijn dan volgens de normen mag - doorgaans tussen vier en tien weken - kan een verzekeraar een patiënt benaderen met een alternatief.
Volgens de Patiëntenfederatie staan mensen nu vaak weken tot maanden op een wachtlijst zonder te weten dat ze elders sneller terechtkunnen. "Ze worden daar vaak niet op gewezen", zegt een woordvoerder. Zorgverzekeraars hebben een wettelijke zorgplicht: hun verzekerden moeten binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars moeten daarom nu ook al voldoende zorg inkopen.
