Sabalenka staat weer in finale US Open na winst op Pegula

NEW YORK (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst rekende in de halve finales af met de als vierde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula: 4-6 6-3 6-4.

Sabalenka kwam in de eerste set op een 4-2-voorsprong, maar de Amerikaanse won daarna vier games op rij. In de tweede en derde set kon Sabalenka haar tegenstander achter zich houden. Na ruim twee uur spelen besliste de Belarussische de partij op haar derde matchpoint. "Ik heb heel hard moeten werken om te winnen", zei ze na afloop van de wedstrijd.

Sabalenka is de titelverdedigster in New York. Ze won vorig jaar de finale door Pegula in twee sets te verslaan. Dat was haar derde grandslamtitel na twee eerdere zeges van de Australian Open. In de finale neemt de 27-jarige tennisster uit Belarus het op tegen de winnares van de partij tussen de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Amanda Anisimova.