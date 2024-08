WHO wil dat Afrika hulp krijgt bij bestrijden mpox

GENÈVE (ANP) - Afrika heeft hulp nodig bij het bestrijden van de uitbraak van mpox of apenpokken. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties weten. "Europa moet solidair zijn. Solidair met mensen en gemeenschappen die worden getroffen", stelt de regionale WHO-directeur Hans Kluge. Hij voegt eraan toe: "We kunnen en moeten mpox samen aanpakken. Kiezen we voor systemen om mpox wereldwijd te beheersen en uit te roeien? Of beginnen we een nieuwe ronde van paniek, gevolgd door verwaarlozing?"

Kluge verwijst naar de uitbraak van mpox in Europa twee jaar geleden. In korte tijd liepen enkele tienduizenden mensen het virus op, onder wie ruim 1300 mensen in Nederland. Volgens Kluge lukte het toen om de uitbraak onder controle te krijgen "door direct contact met de meest getroffen groep, mannen die seks hebben met mannen. We hebben een robuuste manier opgezet om het virus te volgen, bij nieuwe gevallen hebben we contactpersonen grondig onderzocht en we gaven goede adviezen. Gedragsverandering, vaccinatie en acties zonder discriminatie hebben geholpen bij het beheersen van de uitbraak."

Daarna verslapte de aandacht volgens hem echter "en door gebrek aan middelen hebben we niet de laatste stap gezet". Daardoor kampt Europa nog altijd met besmettingen.

Verspreiding

Sinds eind vorig jaar hebben veel mensen in de Democratische Republiek Congo mpox opgelopen. De ziekte heeft zich in de afgelopen weken verspreid naar Burundi, Kenia, Rwanda en Oeganda. De WHO heeft de noodtoestand uitgeroepen. In Afrika gaat het om een andere versie van het virus dan destijds in Europa.

Artsen zonder Grenzen heeft ook gepleit voor hulp aan Afrika, bijvoorbeeld door het geven van mpox-vaccins. Maar Nederland doneert voorlopig geen vaccindoses. Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) wil genoeg vaccins achter de hand houden om een eventuele uitbraak hier te kunnen bestrijden.