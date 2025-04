Zorgautoriteit mocht gegevens ggz-patiënten verzamelen

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Zorgautoriteit mocht gegevens opvragen over mensen die geestelijke gezondheidszorg krijgen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald. Tegenstanders die zich zorgen maakten over privacy hadden samen een massaclaim ingediend tegen de toezichthouder, maar die is afgewezen.

De zorgautoriteit verstuurde in 2023 anonieme vragenlijsten naar behandelaren, met daarin negentien vragen over cliënten. Uit die gegevens kon niet worden afgeleid om wie het ging, aldus de toezichthouder. Die stelde ook dat de informatie nodig was voor een nieuw systeem om de geestelijke gezondheidszorg te betalen. Volgens de klagers ging het om persoonlijke informatie, die niet zomaar gedeeld zou mogen worden, en hebben behandelaren bovendien beroepsgeheim.

De rechtbank oordeelt dat de privacy van cliënten niet wordt geschonden. Er staan geen namen, adressen of burgerservicenummers op de vragenlijsten, maar "alleen aangekruiste scores als antwoorden op de vragen".