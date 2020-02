Hoe je je dochter (3) leert niet bang te zijn van Assads luchtaanvallen

Dagelijkse zijn er in Idlib luchtaanvallen en bommen. De Syrische vader Abdullah Mohammad wilde niet dat zijn 3-jarige dochter Salwa almaar angstig werd. Ze bedachten een spelletje: telkens als er geluiden zijn van vliegtuigen en oorlog gaan ze lachen. Salwa vindt het heerlijk

Daily air strikes and bombs prompted Syrian father Abdullah Mohammad to come up with a new way to help his 3-year-old daughter Salwa adapt to the sounds of war pic.twitter.com/qIfnqDmRJa