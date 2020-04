BZV: bij boerin/babe Annemiek is geen man meer over

Na de logeerweek is wat begrijpelijker dat boerin Annemiek single is en BZV inschakelde. Ze heeft voor een unicum gezorgd in BZV: ze stuurde alle logeermannen terug en is daarmee uit de strijd.

Eerst bekende ze voor de camera dat ze ‘gevoelens’ had voor Erik. Dat gaf hoop. Maar eerst moet Jelte weg. Die vond zij niks en Jelte vond haar een koele kikker, dus dat ging soepel.

Maar toen Erik.

,,Ik vind jou gewoon best leuk. Ook omdat je zo enthousiast bent over je bedrijf. Maar ik denk niet dat het een haalbare kaart is. Ik ben niet op zoek naar een latrelatie. De afstand tussen Drenthe en Gelderland is niet te overbruggen. Op langere termijn gaat het pijn doen.’’ Een stilte volgt. ,,Zullen we eerst maar een broodje maken en ga jij dan je tas inpakken?’’

Veel kijkers, blijkt op twitter, denken dat de twee toch nog op citytrip gaan. We zullen zien.