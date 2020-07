Golf coronascheidingen op komst

Scheidingsadvocaten voorspellen een hausse aan echtscheidingszaken. Veel relaties liepen teveel schade op door de gedwongen samenleving tijdens de lockdown.

De bezoekcijfers van verder-online.nl, een website waarop mensen zich oriënteren op echtscheiding, waren de afgelopen vier maanden 40 procent hoger dan vorig jaar.

Uit een enquête onder driehonderd echtscheidingsadvocaten blijkt dat een deel van hen denkt dat er zelfs minimaal 50 procent meer echtscheidingen zullen komen. Dat schrijft het AD.

De afgelopen maanden lag het aantal scheidingen juist lager dan normaal.

Ook onder al gescheiden mensen stapelden de problemen zich op.

De coronacrisis leidt tot een recordaantal conflicten tussen gescheiden ouders over de omgang met hun kinderen.

Veel ouders vragen zich af of de ander wel nauwkeurig genoeg is, zegt het Kenniscentrum Kind en Scheiding en de Nederlandse Vereniging van Familierechtadvocaten (vFAS) in het AD.

Uit de genoemde enquête onder echtscheidingsadvocaten blijkt bovendien dat zij de afgelopen maanden te maken kregen met cliënten die door inkomensverlies alimentatieproblemen hadden. ,,Vooral bij ondernemers en zzp’ers die inkomsten zagen wegvallen”, zegt voorzitter Alexander Leuftink van vFAS.