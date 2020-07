Britse studie: Een op de vijf relaties is verslechterd door coronacrisis

Een babyboom, een echtscheidingsgolf, of allebei: welke gevolgen heeft de coronacrisis gehad op ons relationele leven? Volgens een grote Britse studie zijn de effecten vooral negatief.

Een vijfde van de ondervraagden zegt dat de vriendschap met mensen buiten hun huishouden geleden heeft onder de coronamaatregelen van de afgelopen maanden, blijkt uit het onderzoek van UCL.

Maar ook op mensen die samenleven heeft de lockdown impact gehad. Ongeveer 20 procent van de respondenten geeft aan dat de relatie met huisgenoten slechter is geworden. Bij koppels is de situatie niet veel beter: 18 procent meldt dat de relatie met hun partner achteruit is gegaan sinds maart.

“Onze studie toont aan dat de lockdown een serieuze impact heeft gehad op de relaties van mensen, zowel binnen een huishouden als tussen mensen die elkaar niet konden zien vanwege de maatregelen,” zegt professor psychobiologie Daisy Fancourt van University College London (UCL).

Ze voegt toe:”Dit geldt vooral voor mensen met psychische problemen en jongvolwassenen, maar ook voor mensen met lagere inkomens en in vitale beroepen. Verder hadden mensen met kinderen het lastiger.”

Vooral bij jongeren verslechterden relaties. Van de twaalf procent die uit elkaar ging tijdens de lockdown waren de meesten jonger dan dertig.

Klein lichtpuntje: Het contact tussen buren verbeterde tijdens de crisis.