Hoe lang duurt seks gemiddeld?

Urenlang stoeien tussen de lakens? Dat is meer iets voor in de film. In werkelijkheid duurt een vrijpartij bij de meeste mensen niet zo lang, namelijk gemiddeld maar 5,4 minuten.

Gezondheidssite Mind Body Green zette een paar studies op een rij naar de duur van seks. Een onderzoek uit 2005 concludeerde dat heteroseksuele seks maar tussen de 3 en 13 minuten duurt en gemiddeld ruim 5 minuten. Het voorspel neemt daarnaast nog 11 tot 13 minuten in beslag. Volgens een andere studie zijn vrouwen die vrijen met andere vrouwen daar veel langer mee bezig, namelijk 30 tot 45 minuten, tegenover hetero- en homoseksuele koppels die het na 15 tot 30 minuten voor gezien houden.

Een ideale lengte voor een vrijpartij is er niet. Onderzoek onder sekstherapeuten wijst uit dat 13 minuten wenselijk is, 7 tot 13 minuten is voldoende. Alles daaronder en daarboven is te kort dan wel te lang, maar de cijfers verschillen enigszins per onderzoek. Wat ze wel allemaal gemeen hebben: lang duurt het minnekozen meestal niet.

,,Als je denkt dat mensen normaal gesproken urenlang seks hebben, vergeet het maar”, legt seksuoloog Shamyra Howard uit aan de site. Het zegt bovendien niets over de kwaliteit. ,,Door de populaire cultuur en enkele andere factoren laten veel mensen hoe goed de seks was, afhangen van hoe lang het duurde. Zoveel druk is met name stressvol voor mannen.”

De gemiddelde vrijpartij duurt maar enkele minuten. Zeggen dat je geen tijd hebt, is dus een vrij slecht excuus.