Hoe eerlijk moet je zijn tegen je partner? Relatiedeskundige geeft antwoord

Eerlijk duurt het langst, of niet? Misschien dat je relatie wel langer standhoudt als je soms even níet zegt wat je echt denkt. Voor de lieve vrede of gewoon voor het gemak.

“Ik denk dat iedereen sommige dingen thuis wel eens verzwijgt. De uitspraak ‘wat niet weet, wat niet deert’ bestaat niet zomaar,” zegt relatiedeskundige Wim Slabbinck in Het Laatste Nieuws. “Maak dus altijd de afweging: heeft het delen van die informatie een meerwaarde? Maakt het mijn relatie beter? Indien niet, dan mag je iets gerust voor jezelf houden.”

En de kleine ergernissen over de bekende vieze sokken die niet in de wasmand zitten of de te dure schoenen. “Het kan zinvol zijn om zaken die ons storen in een relatie juist niet te benoemen. Een van de meest voorkomende problemen is immers dat mensen de ander willen veranderen: de partner moet slanker zijn, of seksueel actiever, of attenter. In plaats van over elk ‘minpuntje’ te zeuren, en te eisen dat het verandert, adviseer ik om te letten op de uitzondering. Stel dat je partner bijvoorbeeld wat geslotener is. Let dan op de momenten dat je partner wél open is en geef daarover een complimentje.”

“Liegen is menselijk”, weet Slabbinck. “Je doet het van kleins af aan. Kinderen starten al met hun eerste leugentjes. Het zit in onze genen om dat te doen. Kleine onschuldige leugens zijn ook niet erg. Je moet er alleen voor zorgen dat het geen automatisme wordt.”