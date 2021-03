Gaan relaties met een groot leeftijdsverschil eerder stuk?

De liefde kijkt niet naar je geboortejaar, maar naar de sprankel in zijn ogen, de lach om je flauwe grapjes en de arm om je schouder. Dus leeftijd zegt niet zoveel over of je relatie kans van slagen heeft. Tenzij je de statistieken van het CBS erbij pakt.

Die schetsen een iets minder romantisch beeld. Als partners ongeveer even oud zijn, is de kans het grootst dat ze bij elkaar blijven. Is het verschil vijf jaar of meer dan neemt de scheidingskans toe. Van de koppels met maximaal twee jaar leeftijdsverschil, die in 2003 gingen samenwonen was na twaalf jaar 25 procent uit elkaar. Bij een leeftijdsverschil van vijf tot tien jaar liep dat percentage op naar 30 procent. Het risico steeg verder bij grotere leeftijdsverschillen.

Amerikaans onderzoek van de universiteit van Atlanta onder 3000 mensen kwam tot een gelijkaardige conclusie: is het leeftijdsverschil vijf jaar dan heb je 18 procent meer kans dat je relatie op de klippen loopt dan wanneer het verschil maar 2 jaar is. Is je partner tien jaar ouder of jonger dan is de kans 39 procent groter, bij een verschil van 20 jaar is dat zelfs 95 procent.

Maar laat je daardoor vooral niet tegenhouden. Zeker volgens de CBS-cijfers is het verschil nu ook weer niet zó groot.