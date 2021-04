‘Seks is overschat. Duurt drie minuten en de dag 24 uur’

We hebben het heel veel over seks. Maar voor een bestendige relatie is seks niet al te belangrijk. Het is belangrijk voor het begin, voor de 'vonk'. Maar de lange jaren die volgen komt het (ook) op andere dingen aan zegt hoogleraar fysiologie Jan Hindrik Ravesloot tegen Humo. En dat is nog niet zo simpel.

"Zalig zijn zij die de liefde kunnen vasthouden, maar de systemen die ons verliefd maken en bij elkaar houden dateren van de periode dat we niet veel ouder werden dan 50. Vandaag worden we gemiddeld ruim 80 jaar – en als we sommigen mogen geloven straks mogelijk wel meer dan 100. Biologisch zijn wij niet uitgerust om zo lang bij elkaar te blijven. Rond ons 40ste, wanneer de kinderen zijn uitgevlogen, is het vaak op en krijgen we het lastig. Mensen moeten dus geen schuldgevoel hebben als een relatie niet werkt. Door de gestegen levensverwachting worden de systemen die miljoenen jaren geleden werden gesmeed veel te hard op de proef gesteld. Het hoeft dus niet te verbazen dat er zoveel scheidingen zijn. De moderne mens stelt ook heel veel eisen, maar dat is weer een andere kwestie.»

Mannen fladderen meer rond dan vrouwen. "Het omgekeerde gebeurt ook, hoor. Maar doorgaans is het zo dat zaad goedkoop is en eieren duur. De man maakt miljoenen zaadcellen per dag aan, de vrouw heeft slechts één rijpe eicel per maand. Zij zit ook voor een jaar of twintig aan het nageslacht vast. Vrouwen kiezen voor emotionele stabiliteit, terwijl mannen al snel voor aantrekkelijkheid en seksualiteit gaan. Dat is dom, want seks duurt gemiddeld drie minuten. De rest van de dag moet je ook nog met je partner kunnen doorbrengen.»