Nieuwe rage: sieraden met moedermelk

De openbare rituelen rond het moederschap breiden `zich al maar uit. Nu de 'genderrevealparty' en de 'babyshower' een plaats hebben gevonden in de Nederlandse cultuur is nu de beurt aan het moedermelksieraad.

In Engeland rukt hij al op. Elke vrouw die haar "borstvoedingsreis" wil vieren of gewoon al die nachtelijke voedingen wil gedenken, kan kiezen uit een grote verscheidenheid aan bedrijven in Engeland die haar afgekolfde melk wil omlijsten met een edelsteen.

Ringen, medaillons en kettingen met "parels" van moedermelk die op opalen lijken, zijn een lucratieve activiteit voor juweliers die al souvenirs aanboden met materialen zoals de vacht van een dode hond of de as van een geliefde.

Of het niet gaat rotten? Klanten sturen flesjes met hun moedermelk. Meestal wordt de vloeistof omgezet in een pasta die vervolgens indroogt en tot poeder wordt vermalen. Het wordt vervolgens uitgehard in hars om ‘parels’ te maken die in sieraden kunnen worden gezet. Er zijn ook juweliers die hun procedure geheim houden.

Het is te laat voor deze moederdag. Maar misschien een tip voor 2022. Of niet, natuurlijk.