Is het (voor een man) lonender om de indruk te wekken slim te zijn? Of kun je beter grappig zijn (of lijken)?

Het is - uiteraard - onderzocht. En sorry slimme mannen.

Onderzoekers onderzochten of slim zijn je aantrekkelijk maakt, of grappig?

De uitkomst: objectief gemeten vergroot intelligentie de aantrekkingskracht van een partner niet vergroot, maar grappig zijn wel.