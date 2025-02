3 tekenen dat jij de ouder bent in je relatie

Zucht je weleens: ik ben je moeder niet of denk je bij jezelf: moet ik dat nu echt wéér regelen, dan ben je misschien wel de ouder in de relatie. Drie tekenen die daar op wijzen:

1. Je wilt altijd alles fiksen

Een duidelijke aanwijzing dat een relatie uit balans is, is wanneer je voortdurend in de probleemoplossende modus zit. Misschien merk je dat je je partner vaak onderbreekt om oplossingen aan te dragen, het gevoel hebt beslissingen te moeten sturen, of gefrustreerd raakt als hij je advies niet opvolgt.

Dit wordt problematisch wanneer het niet langer gaat om wederzijdse steun, maar om een eenzijdige poging om je partner richting een oplossing te pushen. Door steeds alles voor hem of haar op te lossen, ondermijn je onbedoeld zijn of haar zelfstandigheid. Dit kan ervoor zorgen dat jij emotioneel uitgeput raakt en je partner minder betrokken is bij de gedeelde verantwoordelijkheden van de relatie.

Een ander teken van een scheve rolverdeling in een relatie is wanneer je partner zich niet als een gelijkwaardig persoon ziet, maar eerder als iemand die door jou verzorgd moet worden.

2. Je partner voelt zich klein gehouden of genegeerd

Dit gebeurt als je partner onbewust wordt behandeld als een klein kind, bijvoorbeeld doordat je beslissingen voor hem of haar neemt, zijn capaciteiten in twijfel trekt of op een neerbuigende manier tegen hem of haar praat. Wanneer zorgzaamheid overgaat in micromanagen of betutteling, kan dit leiden tot frustratie en een gevoel van minderwaardigheid.

Als een partner zich klein gehouden voelt, kan diegene zich terugtrekken uit besluitvorming of lastige gesprekken en de leiding aan jou overlaten. Op den duur kan dit leiden tot passiviteit en een gebrek aan betrokkenheid in de relatie.

3. Jij draagt alle emotionele lasten

Emotionele arbeid in een relatie betekent het in balans houden van je eigen gevoelens terwijl je ook de emoties van je partner ondersteunt. Maar als jij voortdurend degene bent die de emotionele gezondheid van de relatie bewaakt, gesprekken initieert en zorgt voor harmonie, dan kan dit een teken zijn dat de balans is verdwenen.

Deze scheve verdeling zorgt ervoor dat de ene partner zich uitgeput voelt, terwijl de ander passief of minder betrokken raakt bij de emotionele kant van de relatie. Dit patroon herken je bijvoorbeeld als jij steeds degene bent die moeilijke gesprekken aangaat of checkt hoe je partner zich voelt.

Voel je je vaak leeggezogen omdat je altijd 'ruimte houdt' voor je partner zonder dat jij dezelfde steun terugkrijgt? Of blijven jouw emotionele behoeften structureel op de achtergrond? Dan kan het zijn dat jij het grootste deel van de emotionele lasten draagt.

