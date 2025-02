Koepel: ruim 4 op de 10 zzp'ers hebben last van handhaven wet DBA

GRONINGEN (ANP) - Ruim vier op de tien zzp'ers hebben last van het handhaven van de wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan. Hierover klaagt belangenorganisatie Vereniging ZZP Nederland, die onderzoek deed onder 3100 zelfstandigen in Nederland.

De Belastingdienst controleert sinds 1 januari dit jaar of zzp'ers niet worden ingehuurd om werk te doen dat eigenlijk in vaste dienstverbanden moet worden gedaan. De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zou voor minder schijnconstructies moeten zorgen. Vereniging ZZP Nederland stelt dat bijna vier op de tien ondervraagden aangaven nu via een tussenpartij te moeten werken. Meer dan de helft daarvan zei dit eigenlijk niet te willen en sommigen stelden dit alleen te doen omdat ze anders geen werk kunnen krijgen.

Van de zelfstandigen die zeiden last te hebben van de handhaving beweerde ruim de helft hierdoor geen opdrachten meer te krijgen van sommige bedrijven. Ook klaagde bijna driekwart van alle ondervraagde zelfstandigen over onduidelijkheid vanuit de overheid. Er moet snel meer duidelijkheid komen zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers weten waar ze aan toe zijn, aldus Vereniging ZZP Nederland.