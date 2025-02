Liefde is niet dood, maar jongeren kiezen hun eigen pad

In een tijd waarin veel wordt geklaagd dat liefde dood is, blijkt uit nieuw onderzoek dat het vinden van liefde niet per se moeilijker is geworden. Wel verandert de manier waarop relaties zich ontwikkelen. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na een unieke vergelijking van datingpatronen over tien jaar.

Het onderzoeksteam analyseerde hoe studenten in 2012 en 2022 hun relatietrajecten beschreven. Het bleek dat de basis nog steeds hetzelfde is: eerst voorzichtig flirten en aftasten, dan elkaar beter leren kennen, gevolgd door het officieel maken van de relatie.

Toch zijn er interessante verschuivingen zichtbaar in hoe jongeren tegenwoordig relaties aangaan. Waar tien jaar geleden een verloving nog vaak als 'logische volgende stap' werd gezien, praten stellen nu vaker eerst over samenwonen. Ook delen ze hun relatie breder binnen hun sociale kring, in plaats van alleen met familie zoals vroeger gebruikelijk was.

Vier fasen in relaties

Het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Personal Relationships, laat zien dat moderne communicatiemiddelen als apps en sociale media het datingproces niet fundamenteel hebben veranderd. Deze technologie wordt meer gezien als extra hulpmiddel om elkaar te leren kennen.

De onderzoekers ontdekten vier vaste fasen in moderne relaties. Het begint met de 'flirtatiefase' waarin mensen elkaar voorzichtig peilen. Dan volgt een periode waarin ze onderzoeken of er echt potentie in zit. De derde fase is het officieel worden van de relatie. In de laatste fase besluit het stel of ze zich aan elkaar willen binden of uit elkaar gaan.

Dating is anders

Opvallend is dat jongeren tegenwoordig meer opties zien voor hun relatietoekomst. Waar tien jaar terug trouwen nog vaak als einddoel werd gezien, staan ze nu opener tegenover verschillende samenlevingsvormen.

Het onderzoek nuanceert zo het vaak gehoorde verhaal dat 'dating kapot is'. De basis van relatievorming blijft intact, maar de paden ernaartoe zijn gevarieerder geworden. Moderne jongeren hebben meer keuzevrijheid in hoe ze hun relaties vormgeven, zonder dat dit het vinden van liefde in de weg staat.

Bron: Personal Relationships