Les 1 in flirten: het gaat niet om jou

We mogen weer dicht bij elkaar komen. Dus kunnen we weer oefenen met flirten.

Hoe doe je dat eigenlijk? Jean Smith, auteur van het boek Flirtology: Stop Swiping, Start Talking and Find Love zegt dat veel van ons flirtgedrag wordt bepaald door angst om te worden afgewezen.

"Niemand wil afgewezen worden, en mensen zullen alles doen om dat te voorkomen", zegt Smith, en dat leidt er uiteindelijk toe leidt dat mensen helemaal niets doen.

Als het gaat om daten en flirten, hebben mensen de neiging zichzelf met anderen te vergelijken om te zien of ze goed genoeg en aantrekkelijk genoeg zijn, zegt Smith.

Een manier om de angst voor afwijzing te verminderen, is door flirten te zien als iets wat meer over de ander gaat dan over jou. "Je krijgt een veel beter resultaat als je niet probeert ervoor te zorgen dat de ander jou een goed gevoel geeft, maar als we ons erop concentreren om hen een goed gevoel te geven", zegt Smith.

Jayda Shuavarnnasri, expert op het gebied van seksualiteit en relaties denkt dat we het doel van flirten vaak veel te hoog stellen. Ze wijst op de "relatie-roltrap" - het idee dat je met iemand uitgaat, een monogame relatie aangaat, gaat trouwen, kinderen krijgt, nog lang en gelukkig leeft, enz. Maar als je dat doel verwijdert, kun je misschien gewoon samen plezier hebben. In plaats van vooropgezette doelen, richt je je op een paar minuten prettig gesprek. Dat is beter beheersbaar en kan de druk van een mogelijke afwijzing verlichten.

Smith vertelt dat we anderen niet moeten benaderen op basis van hoe aantrekkelijk je ze vindt, maar op basis van hun lichaamstaal. Is het vriendelijk? Is het open? Dit zullen de mensen zijn met wie het het leukst is om mee te praten, ongeacht of het uiteindelijk klikt.

En je eigen lichaamstaal: houd je schouders naar achteren, kruis je armen niet. Dit is vooral belangrijk als je introvert bent.

Het belangrijkste aspect van lichaamstaal is je glimlach, zegt Michael Rivera, datingcoach bij The Date Maven, een dating- en matchmaking-adviesbureau. "Een oprechte glimlach kan muren slechten", zegt hij. "en dan ben je al halverwege."

Je kunt dat oefenen. Ga voor een spiegel staan ​​(bij voorkeur met je hele lichaam) en probeer op verschillende manieren te glimlachen.

Als je met mensen praat, neem dan de tijd om te kijken hoe ze op je reageren. Geven ze korte antwoorden? Zijn ze achteruit geweken? Kijken ze weg? Dan is het misschien tijd om te vertrekken. Dat is niet echt een slechte zaak – vooral als je je herinnert dat flirten niet gaat over het bereiken van een vooropgezet persoonlijk doel, maar om iemand anders een leuke tijd te bezorgen.

"Als je alleen maar hoopt iemand anders zich even speciaal te laten voelen, kun je eigenlijk niet verliezen."