Annejet van der Zijl voor de rechter om hondje Toby

De ex-partner van schrijfster Annejet van der Zijl eist voor de rechter hun hondje Toby op. Een leven in de stad is niet geschikt voor een hond als Toby, vindt schrijfster Annejet van der Zijl uit Egmond. Haar ex-partner Jo Simons wil de Toby weer meenemen naar zijn appartement in Amsterdam. Als traplopen een probleem wordt voor de ’senior hond’, kan er altijd nog een takelbak komen. Of Simons kan naar de begane grond verhuizen.

De twee hadden tot 2018 een relatie, schrijft De Telegraaf. Toen die verbroken werd, kwam er een omgangsregeling voor de hond: doordeweeks was Toby bij Van der Zijl in Egmond, in het weekend bij Simons in Amsterdam. Onlangs kwam daar verandering in. „Ik mag de hond nu al twee maanden niet zien en als ik niks doe blijft dat zo”, vertelt Simons aan de rechter.

Van der Zijl kreeg moeite met de regeling, aldus haar advocaat Erik Brink. Dat was omdat Simons zich niet aan de afspraken hield en aggresief reageerde op de nieuwe val van Van der Zijl.

Niks van waar, volgens Simons. Die heeft het gevoel dat de hond hem uit het niets is ontzegd. „Ik wil nu eerst mijn hond terug, daarna kunnen we praten over een omgangsregeling.” Simons is de enige rechtmatige eigenaar, zegt zijn advocaat Hanneke Verstegen: zijn naam staat op de eigendomsbewijzen en is gekoppeld aan het chipnummer. Advocaat Bink zegt dat hij kan aantonen dat Van der Zijl de eigenaar is. „De fokster heeft haar naam op de wachtlijst gezet en goedgekeurd. En zij hebben ook contact gehouden over de hond.” Een bankafschrift heeft hij niet bij de hand, de hond is acht jaar en vanaf haar vakantiebestemming heeft zijn cliënte geen toegang tot zulke oude transacties. Simons’ naam zou op het eigendomsbewijs staan omdat hij show met de hond wilde lopen. Brink: „En Annejet wilde hem het gevoel geven er toch een beetje bij te horen.”

De rechter wil het nu nog niet hebben over wie de rechtmatige eigenaar is. Eerst eens kijken of de partijen zelf tot een nieuwe omgangsregeling kunnen komen, stelt hij voor.