Narcisten zeggen graag dit ene zinnetje als excuus

Je vraagt je misschien af of die ene collega/partner/oom/vriendin een narcist is. Dr. Ramani Durvasula, klinisch psycholoog en auteur over narcistisch gedrag helpt de tekenen van misbruik in narcistische relaties te herkennen. In een recente video op haar YouTube-kanaal belicht ze een veelvoorkomend refrein van narcisten om hun slechte gedrag goed te praten: "Niemand is perfect."

Wat de uitleg voor narcisten populair maakt: je kunt het er onmogelijk mee oneens zijn, want het is helemaal waar; niemand is perfect. Als je zelf empathisch bent, ben je geneigd de narcist gelijk te geven. En dat is de bedoeling van deze dooddoener: dat hij je in slaap laat sukkelen.

Als iemand zijn slechte gedrag verdedigt met deze uitvlucht raadt Durvasula je aan om jezelf een paar vragen te stellen. Hoe schadelijk was wat de narcist deed? Is dit slechte gedrag eenmalig of is het een patroon? En doet de 'dader' moeite om te veranderen, zodat hij/zij niet nog een keer dezelfde fout maakt?

Trek daarna je eigen conclusies.