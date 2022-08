Studie: als je als man helpt in het huishouden heeft je vrouw meer zin in seks

Hoe het gaat met de relatie is van grote invloed op het libido van vrouwen. Ontevredenheid over hoe het gaat met de relatie is een belangrijke risicofactor voor een laag libido, zelfs een groter risico dan leeftijd en menopauze.

In een onderzoek werden 299 Australische vrouwen tussen 18 tot 39 jaar ondervraagd over libido en relaties.

Deze vragen omvatten beoordelingen van de verdeling van huishoudelijk werk, de mentale belasting – zoals wie sociale activiteiten organiseerde en de financiën beheerde en wie meer vrije tijd had.

Er bleken drie groepen:

Relaties waarbij vrouwen het huishoudelijk werk als gelijk verdeeld beschouwden (de groep "gelijk")

Relaties waarbij de vrouw het gevoel had dat ze meer huishoudelijk werk deed (de groep "vrouwen")

Relaties waarbij vrouwen dachten dat hun partner meer bijdroeg (de groep "partners").

Vervolgens keken de onderzoekers hoe deze verschillen in relatiegelijkheid van invloed waren op het seksuele verlangen van vrouwen.

De bevindingen waren helder. Vrouwen die hun relaties als gelijkwaardig beoordeelden, rapporteerden ook een grotere relatietevredenheid en een hoger seksueel verlangen naar de partner dan andere vrouwen in de studie.

Bij gelijkwaardige relaties hield het seksuele verlangen ook langer stand, naarmate de relatie langer duurde, vonden de onderzoekers