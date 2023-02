Eenzaamheid is net zo slecht als roken

Al 84 jaar volgt de Harvard Study of Adult Development de levens van honderden Amerikanen. Die groep wordt hun hele leven, tot hun dood, gevolgd. Zo kan worden gezien waar we echt gelukkig van worden. De directeur, Robert Waldinger, legt in The Guardian uit wat ze hebben geleerd over geluk.

In de jaren tachtig, toen gegevens uit de studie begonnen aan te tonen dat goede relaties ons gezonder en gelukkiger hielden, geloofden de onderzoekers het niet echt. "We weten dat er een verbinding tussen geest en lichaam bestaat en we bewijzen er allemaal lippendienst aan", zegt dr. Robert Waldinger.

“Maar hoe kunnen warmere relaties het minder waarschijnlijk maken dat je coronaire hartziekte of artritis krijgt? Hoe kunnen relaties het lichaam binnendringen en onze fysiologie beïnvloeden?” Toen begonnen andere studies hetzelfde te laten zien.

Eenzaamheid wordt nu beschouwd als even slecht voor je gezondheid als roken - en er is een eenzaamheidsepidemie. "Wat we ontdekken is dat als mensen een netwerk van goede relaties onderhouden, ze meer kans hebben om de stormen van het leven te doorstaan ​​en dat ze meer kans hebben om gelukkig te zijn."

De resultaten van de Harvard-studie, die de beperking heeft dat het een onderzoek is onder Amerikaanse mannen, worden gesteund door veel ander onderzoek.