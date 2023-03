Kun je een goede relatie hebben zonder seks?

Als je ziet hoeveel aandacht er in de media en op de socials is voor seks, zou je bijna denken dat een relatie niet zonder kan, maar niets is minder waar zeggen experts. Je kunt een geweldige relatie hebben zonder seks en een geweldig slechte relatie met seks.

"Er zijn genoeg gezonde relaties die perioden zonder seks hebben overleefd, of dat nu expres was of door omstandigheden, en nog steeds een bron waren van liefde en verbinding”, legt sekstherapeut Shadeen Francis uit op gezondheidsplatform MindBodyGreen. "Niet iedereen wil seks en niet iedereen vindt dat seks een vast onderdeel moet zijn van hun relaties.”

Het belangrijkste is dat beide partners het eens zijn met de situatie zoals die is, beaamt relatie- en sekstherapeut Nynke Nijman in de podcast BEDROCK Talks. Dus zolang je beiden maar even veel of even weinig zin hebt in seks, zit het wel goed.

En wetenschappelijk onderzoek bevestigt de experts. In 2017 stelden onderzoekers al vast dat het ontbreken van seks in een relatie geen invloed heeft op het levensgeluk van mensen. De deelnemers die geen seks hadden bleken net zo gelukkig te zijn met zowel hun leven als hun relatie als degenen die wel seksueel actief waren.