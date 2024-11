8 tekenen dat je huwelijk het niet gaat redden

Weinigen weten zo goed wat er mis kan gaan in een relatie als echtscheidingsadvocaten. Ze hebben immers elke dag te maken met falende huwelijken. Huffington Post vroeg er daarom een aantal uit de hele VS om aan te geven wat volgens hen de duidelijkste tekenen zijn dat een koppel uit elkaar gaat.

1. Grimmig zwijgen"Als een koppel veel kibbelt, is dat een slecht teken, maar als dat steeds eindigt in de silent treatment dan kun je er vanuit gaan dat het uiteindelijk misgaat. Ruzie maken is prima, doodzwijgen niet," aldus advocaat en scheidingscoach Jason Levoy uit New York.

2. Slecht seksleven"Deze ligt voor de hand. Natuurlijk zijn er koppels die het prima vinden om geen seks te hebben, maar ik ben niet verbaasd als een stel me toevertrouwt dat ze al jaren geen seks hebben gehad," zegt advocaat Randall Kessler uit Atlanta.

3. Niets gemeenschappelijkLisa Helfend Meyer, echtscheidingsadvocaat uit Los Angeles, legt uit dat partners een aantal overeenkomsten moeten hebben: "Als de een graag tot in de kleine uurtjes gaat feesten, terwijl de ander liever om 9 uur 's avonds met een boek in bed kruipt, wordt het op den duur onmogelijk voor een koppel om zo'n verschil in leefstijl vol te houden."

4. Carrière gaat voor"Ik heb het veel gezien: koppels waarbij er een zijn carrière altijd belangrijker vindt dan zijn relatie. Hoewel mensen dit in het begin vaak geen probleem vinden, gaat het na een aantal jaar toch opbreken," aldus echtscheidingscoach en advocaat Christian Denmon uit Tampa, Florida.

5. Liefde anders uiten"Voor een lang, gelukkig huwelijk is het cruciaal dat je je geliefd voelt, maar niet iedereen uit zijn liefde op dezelfde manier. Je kunt laten zien dat je van iemand houdt door diegene te helpen of cadeautjes te geven, maar het kan zijn dat je geliefde juist liever heeft dat je je liefde uitspreekt. Het is belangrijk om dat te weten van elkaar," vindt de Californische echtscheidingsadvocaat Dennis Cohen.

6. Niet eerlijk over geld"Ook al heb je gescheiden bankrekeningen, toch moet je een globaal idee hebben van waar je partner geld aan uitgeeft. Als er geen transparantie is over het uitgavenpatroon, dan is het bijna onmogelijk om samen financiële doelen te bereiken, zoals de aankoop van een huis," meent advocaat Puja Sachdev uit San Diego.

7. Elkaar minachtenKaren Covy uit Chicago: "Met je ogen rollen, kleineren, minachten, het zijn duidelijke tekenen, dat een relatie het niet gaat redden. Je moet elkaar respecteren en waarderen en niet elk verschil afkeuren."

8. Nooit ruzie"Veel partners willen conflicten vermijden en negeren daarom wat hen frustreert. Dat leidt uiteindelijk tot wrok. In een relatie moet je altijd kunnen zeggen wat er aan de hand is, anders gaat het mis," besluit Douglas Kepanis, een echtscheidingsadvocaat uit New York.