Hassan wint van Bol in verkiezing Nederlandse atleet van het jaar

AMERSFOORT (ANP) - Sifan Hassan is gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar. Dat gebeurde tijdens een gala van de Atletiekunie in Amersfoort. De olympisch kampioene op de marathon won de verkiezing van Femke Bol en para-atleet Joël de Jong, de twee andere kandidaten op de shortlist.

Hassan won de verkiezing al voor de vierde keer. De 31-jarige specialiste op de lange afstanden was op de Olympische Spelen in Parijs de eerste vrouw ooit die de baanafstanden 5000 en 10.000 meter combineerde met de marathon. Ze won brons op zowel de 5000 als 10.000 meter. Tussen laatstgenoemde afstand en de marathon zat één dag rust en toch presteerde Hassan het om naar het goud te rennen op de 42,195 kilometer. Ze versloeg in een opmerkelijke eindsprint de Ethiopische Tigist Assefa.

Hassan maakt ook nog kans om te worden gekozen tot beste atlete van de wereld op de weg. Ze behoort tot de vijf genomineerden in de verkiezing.

De geboren Ethiopische kreeg in de verkiezing van de atletiekbond de meeste stemmen van het publiek en de vakjury. Bol gold als haar grote concurrente. De Amersfoortse grossierde dit jaar in prijzen en records, met als hoogtepunt drie olympische medailles. Bol loodste op de Spelen in Parijs met een fabelachtige slotronde het team op de 4x400 meter gemengde estafette naar het goud. Ze pakte zilver met de vrouwenploeg op de 4x400 meter estafette en brons op de 400 meter horden.