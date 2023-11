Hoe je al die kleine irritaties in je relatie oplost

Als je ontdekt dat je partner is vreemdgegaan, weet je dat je wat te bespreken hebt. Ook als je anders denkt over iets groots als de aanschaf van een huis ga je het gesprek aan. Maar vaak laten we kleine irritaties en onenigheden maar een beetje doorsudderen. Tot de bom barst.

De bekende Belgische relatie-expert Esther Perel legt in Het Laatste Nieuws uit hoe je ergernissen en ander klein leed oplost. Ze schrijft dat zulke spanningen groter en groter kunnen worden en niet zelden leiden tot eindeloos gemopper en gezeur, waarbij geen van beide nog echt gelukkig is binnen een relatie.

Bekijk de situatie vanuit een ander perspectief

"Als koppels bij mij aankloppen, raad ik hen altijd aan om een schriftje bij te houden," schrijft Perel. "Daarin moeten ze elke week neerpennen welke kleine dingen hen gelukkig maken en hen het gevoel geven dat ze speciaal zijn en graag gezien worden. Op die manier staat het lief plots in een veel positiever daglicht en ga je ook anders naar hem of haar kijken."

Klaag niet, maar vraag

Als je partner bijvoorbeeld vergeten is om een rekening te betalen, kun je boos worden, gaan zeuren en zeggen dat dit al de zoveelste keer is. Je kunt je partner ook een handje helpen door hem voor te stellen om voortaan een alarm te zetten op zijn telefoon als die rekening moet worden betaald.

Schrap 'altijd' en 'nooit' uit je vocabulaire

Het is een bekende: in een ruzie roepen dat je partner dat 'altijd' verkeerd doet en 'nooit' rekening met je houdt. Stop daar mee, want het is simpelweg niet waar en bovendien weinig constructief.

Maak een grapje

Zit je midden in een ruzie haal dan de angel eruit door te gaan lachen of een grap te maken. "Het is belangrijk om een discussie te benaderen met een vleugje humor," schrijft Perel. "Het zorgt voor een kleine schok, waardoor je de discussie even van een afstandje of uit een ander perspectief bekijkt. Het helpt je realiseren dat je gekibbel best serieus is, maar ook niet in die mate dat het gaat over leven of dood."

Wees empathisch

Onthoud dat je partner je niet expres dwars zit. Bedenk of er andere dingen in jullie leven zijn waardoor je je frustraties op elkaar afreageert. "De kans is groot van wel. Dit onder ogen komen kan deugd doen en – lekker cliché – door elkaar te steunen en die achterliggende frustraties samen aan te pakken, komen jullie er ook sterker uit als koppel," besluit Perel.