De kern van geluk: vertrouwen in anderen

Geluk heeft heel veel – zo niet alles – van doen met hoe je bent met andere mensen; of er andere mensen zijn in je leven waar je mee meeleeft en die dat doen met jou. De unieke studie in de VS die al meer dan 80 jaar loopt - Harvard Study of Adult Development – is een van de bewijzen daarvoor. Honderden mensen – aanvankelijk alleen mannen! - worden al meer dan 80 jaar scherp gevolgd. Hoe ontwikkelt hun leven zich, wie blijven er het langst gezond, wat doen ze daarvoor, en: wie is het gelukkigst en hoe komt dat. Het antwoord over de bron van geluk: de ander. De mens is niet gemaakt om alleen te zijn en komt tot zijn of haar recht in relaties tot anderen, veel of weinig. Een vriend, vrienden, partner, kinderen, familie – het is essentieel. Toch slaagt de een er veel beter in heil te vinden bij anderen dan de ander. Volgens de therapeut Justin Bariso, kenner van de Harvard Study, is het antwoord op de vraag waarom de een wel diepe zingevende relaties opbouwt en de ander niet simpel en eenduidig: vertrouwen. "Goede relaties hebben vertrouwen als fundament. Het vertrouwen van jou in die anderen en hun vertrouwen in jou. Dat je je veilig voelt bij elkaar en geaccepteerd." En daarom is geluk grijpbaar. Aan vertrouwen kun je werken. Je kunt oefenen in betrouwbaar zijn, zodat anderen jou vertrouwen. En je kunt oefenen in je overgeven aan anderen, in de wetenschap dat ze je vertrouwen niet beschamen. Als je gelukkiger wilt worden, zegt Justin Bariso, moet je daar bij stilstaan. Geluk zit daar.