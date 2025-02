Bijna iedereen heeft weleens last van 'the ick': knap jij ook soms ineens op iemand af?

Kleine dingen kunnen een groot verschil maken: vond je eerst iemand nog helemaal geweldig, blijkt-ie zweetvoeten te hebben, waardoor je plots compleet op hem afknapt. Dat wordt 'the ick' genoemd.

Het is feitelijk een ineens opkomend gevoel van afkeer, veroorzaakt door een vervelende gewoonte of karaktereigenschap die je niet trekt. Het kunnen hele kleine oppervlakkigheden zijn, zoals te luid eten, een stom stopwoordje of sokken in sandalen. Bijna twee derde van de mensen heeft het weleens meegemaakt, blijkt uit een studie uit 2016. Van de ondervraagden beëindigde ruim een kwart direct de relatie na een 'ick', ruim 40 procent deed dat later alsnog.

Amerikaanse onderzoekers hebben nu uitgezocht wat de meest voorkomende 'icks' zijn. Voor de studie onderzochten ze duizenden video’s op TikTok met de hashtag #theick. Opvallend genoeg gaan 'icks' slechts in 6 procent van de gevallen over uiterlijk. Meestal is het dus gedrag dat irriteert. In het openbaar schamen en irritant praten zijn de grootste afknappers. Een te vrouwelijke man is voor vrouwen een ick. Mannen knappen af op vrouwen die te veel met trends meegaan.

Vrouwen hebben veel meer last van plotse afknappers dan mannen. Dat is evolutionair gezien ook logisch. Vrouwen investeren meer in een relatie en willen een kind grootbrengen met een potentiële partner. Daarom zijn ze vaak kritischer.

Mensen met smetvrees en narcistische trekken, maar ook perfectionisten hebben meer last van icks. Door hun hoge standaarden knappen ze vaak al af op de kleinste onvolkomenheden.

Bron: Metro