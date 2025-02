Schoof 'verbaasd' over tirade Vance, alle begrip voor Duitse woede

MÜNCHEN (ANP) - Premier Dick Schoof is "verbaasd" over de donderpreek die de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vrijdag hield over de staat van de Europese democratie. Schoof begrijpt de woede in Duitsland over de reprimande, waarin Vance het vlak voor spannende Duitse verkiezingen opnam voor radicaal-rechts, "heel goed".

Schoof reageerde zaterdag bij de veiligheidsconferentie in München op de toespraak, die veel deining teweegbracht. Vance mengde zich volgens critici niet alleen in de Duitse verkiezingen en las Europa ten onrechte de les, maar zette ook vraagtekens bij de aloude vriendschap tussen de VS en Europa.