Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

Je hoeft helemaal niet uit te blinken op datingapps om matches te krijgen. De lat ligt volgens experts namelijk verrassend laag. Een profiel dat er actueel, duidelijk en een beetje authentiek uitziet, verslaat al een groot deel van de concurrentie.

Toch maken veel singles steeds dezelfde fouten. Deze zes blunders kosten je matches.

1. Je foto’s zijn verwarrend

Een wazige foto, een zonnebril of een groepsfoto als eerste beeld: het werkt allemaal tegen je. Mensen willen in één oogopslag weten met wie ze te maken hebben. “Het is prima om je sociale leven te laten zien”, zegt datingexpert Logan Ury tegen Vice. “Maar laat ons niet raden wie jij bent.” Een datingprofiel moet geen ‘Wie is het?’-spelletje zijn.

2. Je bio is lui

Een half ingevuld profiel straalt maar één ding uit: ik wil aandacht, maar ik ga er geen moeite voor doen. één-woord-antwoorden, clichés en lege zinnen geven potentiële matches niets om op te reageren. “Specifiek zijn is altijd beter dan algemeen”, adviseert relatiecoach Shan Boodram. Laat dus iets zien van je humor, interesses en persoonlijkheid.

3. Je openingszin leeft niet

“Hey.” Dat is geen opener. Het is eerder een experiment in hoe weinig moeite iemand kan doen. Schrijver Zachary Zane is duidelijk: “Als dat het enige is wat je stuurt, weet ik dat je mijn bio niet eens hebt gelezen.” Een bericht dat je net zo goed naar 75 andere mensen had kunnen sturen, kun je beter helemaal niet sturen.

4. Je bedoelingen zijn onduidelijk

Wil je een relatie? Zeg dat. Zoek je iets vrijblijvends? Ook prima. Veel mensen draaien eromheen omdat ze bang zijn iemand af te schrikken. Maar je kunt beter duidelijk zijn: het filtert meteen wie wel en niet bij je past.

5. Je profiel klinkt zuur

Ja, datingapps kunnen vermoeiend zijn. Maar een klaagzang in je bio vergroot je kansen niet. Volgens Zane komen cynische profielen al snel vijandig over. Bewaar de frustratie voor je vrienden, niet voor je matches.

6. Je swipet om de verkeerde reden

Dit is misschien wel de grootste valkuil. Koppelaarster Sarah Louise Ryan zegt: “De meeste mensen swipen uit verveling, niet omdat ze echt iemand willen ontmoeten.” Dat zorgt voor eindeloze gesprekken die nergens heen gaan.

Omdat zoveel mensen deze fouten maken, hoef je eigenlijk maar één ding te doen om op te vallen: een profiel hebben dat echt, duidelijk en een beetje doordacht is. Dat is vaak al genoeg om de concurrentie ver achter je te laten.