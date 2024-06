Hoe mannen hun haperende libido kunnen opvijzelen

Mannen zouden altijd wel seks willen, wordt vaak gezegd. Maar dat is uiteraard onzin, zoals bijna iedere man weet. Het libido van mannen kan om verschillende redenen fluctueren, en het is niet ongewoon dat mannen op een bepaald moment in hun leven een verminderd libido ervaren. Gelukkig zijn er verschillende strategieën en behandelingen beschikbaar om je libido weer op peil te krijgen. Waaronder zelfs een kliniek. Hier zijn enkele praktische tips: