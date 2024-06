Wetenschappelijk bewezen: het libido bestaat niet

Ons idee van het libido is achterhaald, stellen wetenschappers. Er is niet zoiets als een specifieke seks drive. Het libido is niet meer dan een spontaan verlangen. 70 procent van de mannen en slechts 10 tot 20 procent van de vrouwen heeft zo'n spontaan verlangen naar seks. Dat zegt Emily Nagoski, directeur van Wellness Education aan het Smith College in Northampton, Massachusetts.

'Mannen zijn de reden dat vrouwen geloven dat ze een seks drive moeten hebben, want dat is wat veel mannen ervaren. Maar een drive wijst op een motivatiesysteem dat in werking treedt bij kwesties van leven of dood, zoals honger of koude. Je gaat niet dood als je geen seks hebt.' Nagoski benadrukt de grote verschillen tussen vrouwen. Meer dan mannen hebben vrouwen hun eigen unieke seksuele behoeftes. Vrouwen moeten zich daarom niet vergelijken met anderen. 'Spontaan verlangen is niet noodzakelijk voor seksueel plezier.

Onderzoekers beschreven altijd een seksueel verlangen dat vooraf gaat aan seks, maar het blijkt dat bij veel mensen en met name vrouwen het verlangen een reactie is op seksuele stimulatie. Dus eerst de opwinding en dan het verlangen.'