Nederlandse singles opgelicht door valse Rieu, Rutte en Froger

Van André Rieu, Mark Rutte, René Froger en Max Verstappen tot Megan Fox en Paul McCartney: tientallen Nederlanders hebben zich in het afgelopen jaar wijs laten maken dat ze online een beroemdheid aan de haak sloegen, terwijl ze in werkelijkheid te maken hadden met een oplichter. Bij de Fraudehelpdesk zijn in 2024 meer dan dertig meldingen binnengekomen over datingfraude door valse celebrities, meldt Het Misdaadbureau.

In totaal is Nederlandse slachtoffers voor meer dan 145.000 euro afgetroggeld. Een van hen maakte bijna 30.000 euro over aan een fake-René Froger. Dat blijkt uit cijfers die zijn ingezien door het PowNed-programma 'Het Misdaadbureau', dat vrijdag 7 februari om 19.00 uur wordt uitgezonden op NPO Radio 1.