Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 8 tips

Ach, het leven is soms zo simpel. Als je het niet geloofd, doe deze 8 dingen en je zult zien dat sommige dingen ineens gaan

1. Houd de dop van je pen en je zult hem altijd terugkrijgen na het uitlenen

2. Lach voordat je de telefoon opneemt en je zal vriendelijker klinken

3. Doe een postelastiek om de oplader van je laptop en hij zal niet meer van de tafel glijden

4. Was je handen na het bestellen in een restaurant. De kaart is namelijk ontzettend vies

5. Zeg geen rare dingen als je in de wacht wordt gezet bij een callcenter. Ze kunnen alles horen wat je zegt

6. Voor het beste geluid in de bioscoop: zit op 2/3 van boven en zoveel mogelijk in het midden. Hier zit ook de geluidsman bij het checken van het geluid

7. Doe bevroren druiven in een glas witte wijn in plaats van ijsblokjes. Zo wordt het koud zonder dat de wijn waterig wordt.

8. Doe een oude krant onder in je prullenbak. Zo worden sappen geabsorbeerd

Bron(nen): Nedhardy