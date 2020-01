Eva Jinek: ‘Een talkshow is geen hogere wiskunde’

Wie denkt dat er vanavond op RTL iets spectaculairs gaat gebeuren, zal teleurgesteld raken. Jinek blijft zo’n beetje Jinek, vertelt Eva Jinek aan het FD.

‘Eerlijk gezegd wordt het niet wezenlijk anders dan wat mensen hebben gezien bij de NPO. Het is niet zo dat ik nu totaal anders word. Dan zou ik onwaarachtig zijn geweest tot nu toe. Een talkshow is geen hogere wiskunde. Een tafel met interessante gasten die praten over wat er die dag is gebeurd in de wereld. Het is wel heel moeilijk dat dag in, dag uit goed te doen. Maar er hoeft niet een heel nieuw format voor te worden bedacht.’

‘Als ik het goed doe, heb ik misschien een kans van slagen. Het avondslot is ontzettend competitief. Als ik zie hoe het anderen is vergaan, is nederigheid de enige juiste werkhouding’