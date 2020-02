Nieuwe trend op Instagram: perfecte foto versus de realiteit

Op Instagram zien alle mensen er zo mooi uit dat je er als onzekere tiener spontaan een minderwaardigheidscomplex van zou krijgen. Gelukkig is er een tegenbeweging gaande waarin bekende influencers laten zien hoe hun foto’s er normaal gesproken uitzien. Imperfect zijn is hip.

De Amsterdamse Rianne Meijer toont al een tijdje behalve haar perfecte Instagramkiekje ook een minder gelukt exemplaar. “Wanneer ik foto’s maak voor Instagram, maak ik er altijd tussen de 200 en 400”, zegt Rianne tegen Bored Panda. “Ik ben altijd verbaasd over hoe anders ik eruit zie in elke foto.”

Joann van den Herik, een bekend plussize model, vertelt in een van haar posts dat ze is aangekomen. “En dat maakt me best onzeker, maar ik weet dat ik me er niet voor moet schamen. Je hebt niet gefaald omdat je aankomt. En je moet jezelf er al zeker niet door gaan uithongeren,” vindt ze. Ook zij plaatste vorige week een reeks met imperfecte foto’s.

Maar er zijn er meer…