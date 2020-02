Matthijs van Nieuwkerk openhartig over angsten: “Vroeger ging ik halfdronken het vliegtuig in”

Een opmerkelijk openhartig gesprek gisteren bij De Wereld Draait Door: Matthijs van Nieuwkerk besprak met de bekende neuropsycholoog Erik Scherder de herkomst van een aantal angsten. Ze blijken er veel gemeen te hebben.

De hoogleraar heeft een serie gemaakt over zijn angsten, getiteld Scherder laat zich niet kisten. Scherder durft bijvoorbeeld net als Van Nieuwkerk niet op de snelweg te rijden. “Mensen denken vaak dat als je weet hoe het werkt, dat je het dan ook oplost”, reageert de wetenschapper. “Maar dat is niet zo.”

“Ik heb al 35 jaar niet op de snelweg gereden. Dat durf ik absoluut niet, op geen enkele voorwaarde. Ik durf wel op de binnenweggetjes te rijden,” legt van Nieuwkerk uit. Ook vliegen vindt de presentator doodeng. “Eerst ging ik halfdronken het vliegtuig in. Nu gaat het beter, al kom ik nog wel drijfnat aan bij aankomst.”

Beiden zijn bovendien bang voor de dood en dus hypochonder. “Als ik ’s nachts wakker word met hoofdpijn, dan denk ik: hersentumor. Als ik overdag hoofdpijn heb, dan heb ik gewoon hoofdpijn”, vertelt de neuropsycholoog. Dat we ‘s nachts angstiger zijn dan overdag kan de wetenschapper overigens wel verklaren: dan is het gebied in de hersenschors dat onze emoties onder controle houdt minder actief.

Online is er veel lof voor het gesprek.

Wat een geweldig gesprek tussen Matthijs en Scherder over hun persoonlijke angsten!!

Sterk om ook eens zo eerlijk een zwakke kant van je te tonen! Ze hebben het er(nog)niet over, maar ik vermoed dat ze eeuwig aanwezige angst voor verlies van dierbaren beslist ook kennen! #DWDD — jennie bleijenburg (@republiektrien) February 24, 2020