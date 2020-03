“Jullie gaan vandaag de klimaatcrisis oplossen…jullie hebben 20 minuten”: De leukste tweets over Wie is de Mol?

De opdrachten zijn veel te ingewikkeld en de redactie strooit met hints naar allerlei mogelijke mollen. De huidige serie van Wie is de Mol?, een jubileumseizoen nog wel, krijgt veel kritiek.

Doordat de opdrachten zo moeilijk zijn, haakt de kijker thuis af, maar ook de kandidaten lijken af en toe weinig zin te hebben om weer zo’n onmogelijke opdracht in te weinig tijd te moeten uitvoeren. En nog vervelender: de Mol hoeft zo niets te doen, want bijna alle opdrachten mislukken ook wel zonder zijn of haar ingrijpen.

Niet voor niets dachten alle kandidaten ten onrechte dat presentatrice Leonie ter Braak de mol was, terwijl zij juist moest vertrekken zaterdag. Op Twitter vinden ze daar wel iets van.

