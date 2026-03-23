Ali B hoopt op vrijspraak. Zit dat er in?

In het hoger beroep van Ali B gaat het niet alleen om zijn schuld, maar om de vraag hoe rechters #MeToo‑zaken wegen waarin vooral woorden tegenover woorden staan.

Op 12 juli 2024 kreeg Ali B twee jaar gevangenisstraf voor verkrachting van Naomi tijdens een feest in Heiloo en een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme in 2014. Van twee aanrandingen, onder meer van The Voice‑kandidate Jill Helena, werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Zowel Ali B als het Openbaar Ministerie tekenden hoger beroep aan. Het gerechtshof Amsterdam behandelt de zaak op 24, 26 en 30 maart 2026 en beoordeelt het bewijsmateriaal volledig opnieuw.

Wat er op het spel staat Bij Ali B draait het hoger beroep niet alleen om één rapper, maar om de vraag hoe de rechtspraak moet omgaan met zedenzaken waarin vooral woorden tegenover woorden staan. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem in 2024 tot twee jaar cel voor verkrachting van Naomi en een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme, maar sprak hem vrij van twee aanrandingen. Nu wil Ali B volledige vrijspraak, terwijl het OM juist probeert om de vrijspraken alsnog om te laten slaan in veroordelingen. In het Amsterdamse gerechtshof komt daarmee niet alleen zijn toekomst op het spel, maar ook het bredere vertrouwen in hoe Nederland met machtsmisbruik en #MeToo‑zaken omgaat.

Waar het hof nu naar gaat kijken

In hoger beroep draait veel om de geloofwaardigheid van drie vrouwen en de vraag hoeveel steunbewijs nodig is om tot een veroordeling te komen. In de zaak van Naomi zag de rechtbank steunbewijs in de verklaring van een getuige die haar overstuur bij een bushalte aantrof, wat leidde tot de veroordeling voor verkrachting. Bij Ellen ten Damme woog de rechter zwaar mee dat zij haar verhaal destijds deelde met haar toenmalige vriend en manager, die dit bevestigde. In het dossier rond The Voice‑deelneemster Jill Helena vond de rechtbank haar verklaring wel geloofwaardig, maar juridisch te mager onderbouwd. Het OM vraagt het hof nu expliciet om opnieuw te kijken naar die vrijspraken en te beoordelen of hier tóch voldoende bewijs ligt.

Zaak Ali B als test voor #MeToo‑rechtspraak