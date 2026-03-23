Schokkende beelden: Afrikaan krijgt landmijn omgebonden en moet kamikaze richting Oekraïense frontlijn

Rusland dwingt Afrikaanse migranten en studenten om aan het front in Oekraïne te vechten, melden verschillende media. Vervolgens worden ze als kanonnenvoer richting Oekraïense stellingen gestuurd, soms zelfs met een landmijn op hun buik gebonden.

Kanonnenvoer

Radio France Internationale sprak een Kameroense man die getuigde dat Afrikanen tegen hun wil in het leger gedwongen worden. Volgens de man, die gewond in een Russische ziekenboeg in Oost-Oekraine lag, gaat het om duizenden immigranten, maar ook om studenten. 'De Afrikanen zijn aan het front. De Russen blijven in het kamp en sturen de zwarten naar het front om op te rukken', legt hij uit

Vreselijke beelden

De Afrikaanse huurling Francis, die om de een of andere reden besloot voor het Russische leger te vechten, is plots “geüpgraded” van infanterist tot wegwerpkamikaze.